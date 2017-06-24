强降雨升级 中国发布今年首个橙色暴雨预警

（联合早报网讯）近日以来，中国南北方多地遇大范围降水。目前南方强降雨再度升级，中央气象台于今天（24日）10时发布2017年首个暴雨橙色预警（仅次于最高级）。

中新社报道，气象监测显示，22日夜间以来，贵州至江南北部一带出现区域性强降雨过程，贵州、湖南、湖北、江西、安徽等地累计雨量超过100毫米，湖北咸宁、湖南岳阳和常德、江西九江等局地达250毫米至365毫米。

中央气象台预计，未来三天，强降雨天气将持续，江南中北部及贵州等地有大到暴雨，贵州、湖南、湖北、江西、安徽、浙江等地部分地区有大暴雨，累计雨量可达200毫米至280毫米，局地伴有短时强降雨和雷暴大风等强对流天气。

其中，24日中午到25日中午，江南以及重庆、云南、贵州、广西等地有大到暴雨，其中，湖南西北部、江西北部、湖北东南部、安徽南部、浙江北部等地的部分地区有大暴雨，江西东北部、安徽南部、浙江西部局地有特大暴雨。上述部分地区有短时强降水、局地伴有雷暴大风等强对流天气，最大小时雨强30毫米至60毫米，局地可达80毫米。中央气象台今天上午将暴雨预警升级为橙色。

后期来看，26日至28日，强降雨带将略有南压，稳定控制江南地区，浙江中北部、江西中北部、湖南中南部、贵州南部以及广西北部等地将持续出现大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

气象专家建议，贵州、湖南、湖北、江西、安徽、浙江等地的公众需防范持续降雨和局地强降雨可能引发的洪涝、中小河流洪水和山洪地质灾害，同时注意

防范大风、冰雹等强对流天气不利影响。

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