调查：去年中国城市生活节奏满意度昆明居首

（联合早报网讯）《城市生活质量蓝皮书：中国城市生活质量报告（2016）》（下简称蓝皮书）今天（24日）在北京发布，蓝皮书显示，2016年，中国城市生活节奏满意度指数排名昆明居首。

中新网报道，2016年蓝皮书课题组针对35个城市生活质量进行跟踪调查，通过测算得出2016年城市生活质量的主观满意度指数和客观社会经济数据指数。

蓝皮书调查显示，2016年，生活节奏满意度指数排名前10位的城市是昆明、南昌、太原、银川、南宁、宁波、石家庄、青岛、哈尔滨、杭州；排名后10位的城市是天津、贵阳、广州、厦门、郑州、上海、长春、深圳、西宁、北京。

蓝皮书称，该排名中，北京、深圳、广州连续五年排名后10位，而上海除在2015年排名第20位以外，均排名后10位，可见一线城市的生活节奏普遍较快。

此外，蓝皮书调查显示，2016年城市生活成本满意度指数排名位列第一的是银川，济南和呼和浩特列二、三位，北京和上海分列35和29位。排名前10位的城市中排名上升幅度最大的是银川（上升28位），排名后10位的城市中排名下降幅度最大的是长春（下降32位）。

蓝皮书显示，2016年，全国35个城市生活成本满意度指数加权平均值为39.74，没有一个城市的得分超过50，说明所有城市的居民对生活成本均不满意。

蓝皮书指出，从动态变化看，2012至2016年，35个城市生活成本满意度指数加权平均值连续五年上升，表明人们对城市生活成本不满意的程度在不断降低。

蓝皮书课题组在对35个城市生活质量主观满意度和客观指数调查的基础上，2016年进行了三项专项调查。

影响居民生活质量因素的调查结果显示，在给定的四个选项中，35个城市的居民均认为空气质量是影响生活质量的最重要因素（46.33%），其次是物价（23.94%），排在第三位和第四位的分别是食品安全（20.87%）和交通状况（8.86%）。与2015年的调查结果有所不同，2016年城市居民对物价的关注超过了对食品安全的关注。

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