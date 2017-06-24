上海临港否认特斯拉中国工厂落户传闻

（联合早报网讯）上海临港控股股份有限公司董事会22日晚间发布澄清公告称，截至目前，本公司未与特斯拉公司进行过接触，亦未与特斯拉公司就其在中国建厂事项有合作意向，并且未签署任何协议。

中新社报道，自2016年特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示计划在中国建厂以后，苏州、上海、深圳等地就屡屡被猜测为“落户地”。6月19日下午，有媒体报道称，很可能本周内特斯拉就会敲定与上海方的合作，以合资方式在临港工业区建设生产基地。

报道中没有透露具体细节，只是援引匿名人士消息称，特斯拉正接近达成这一协议，最快本周内宣布。

上海临港控股股份有限公司董事会表示，基于对投资者、各利益相关方负责的态度，本公司获悉上述报道后，针对上述内容向本公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司核实，经核实，不存在涉及本公司应予以披露而未披露的重大信息。

实际上，这样的猜测并非空穴来风，前不久美国宣布退出《巴黎协定》后，中国表示继续坚持《巴黎协定》，马斯克在推特上大力赞赏了中国的这一表态。

中国巨大的市场份额，也让不少投资者驻足。根据国际能源署公布的《2017年全球电动汽车概览》，中国在2016年已经超过美国成为电动汽车保有量最大的市场，占全球保有量的三分之一，是美国的两倍多。

此外，另一个值得注意的数据是，在全球范围内，95%电动汽车销售集中于10个国家，中国、美国、日本、加拿大和另外六个欧洲国家，如挪威、荷兰等。



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