专家：中国国产C919约用30%复合材料 与国外比仍有差距

（联合早报网讯）中国工程院院士、中国航天科技集团公司四院副院长侯晓24日在先进材料创新展览会上告诉记者，中国国产大飞机C919约采用了30%的复合材料，与目前国外先进机型复合材料应用比例50%相比，还有一定差距。

据中新社报道，第十九届中国科协年会24日至26日在长春举行，先进材料创新展览会为年会四大板块之一，重点展示复合材料、生物材料、特殊材料等领域的科技创新成果。

“飞机减重是一个永恒的主题，复合材料的使用是重要环节之一。”侯晓表示，C919的研制为了与国际看齐，约采用了30%的复合材料。而目前国外先进机型复合材料应用比例约为50%。“与国外相比，我们还有很大的进步空间。”

中国航天科工集团公司、航天海鹰(镇江)特种材料有限公司副董事长兼总经理高志强表示，中国大飞机目前还属于“跟跑”阶段，但国产C929飞机刚刚开始研制，复合材料使用比例要达到50%，到那时会达到“并跑”阶段。

“中国的复合材料总体上处于第二代水平，国外大约在第三代水平。”侯晓说，目前，中国正在突破第三代的关键技术，但还未实现应用。还需要5到10年的努力，才能与国外处于相当水平。

侯晓表示，近几年，中国在碳纤维T700、T800上取得了突飞猛进的进展，基本实现国产化，目前正在做应用方面的研究。

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