中国首个5G基站在广州大学城开通 启动外场测试

（联合早报网讯）记者24日在广州大学城的实地勘察发现，中国首个5G基站已经开通。据多方了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5G外场测试而开通。第一个5G基站的开通，标志着5G进程又迈出关键一步。

据中新网报道，与4G技术相比，5G网络拥有更强的性能，支持超高速率、超低时延、超大连接的应用场景。据透露，在广东移动5G外场环境下，5G网络速率稳定维持在2Gbps以上，这意味着，一眨眼就能下完一部高清电影。

按照中国移动的5G时间表，2017年、2018年将分别启动外场试验，并开展面向商用化规模试验，预计2020年完成5G规模商用。广州是中国移动全国首批5G试验网城市之一。

记者了解到，广东移动按照规划，将在广州大学城体育场、图书馆、食堂、实验楼、教学楼等七个地点部署测试站点。此次开通的5G基站基于5G新空口协议，在外场测试中尚属全国首次，可谓名副其实的5G基站。

据悉，中国的5G发展已走在了世界前列。尽管5G国际标准还未完全冻结，国内主要设备厂商的5G基站等产品已经研发成功，5G产业布局也已提前展开。

就在不久前的6月13日，广东移动联合上下游9家企业共同签署了“5G改变社会”产业推进倡议书，重点从“推动5G技术创新、加强规划产业布局、加快推进示范应用、构建信息安全体系”四大方面推进5G发展。

如果说4G是“修路”，5G则是“造城”。据了解，5G的发展不仅自身具有巨大的产业生态价值，还将带动芯片、器件、材料、软件、制造业等基础产业的快速发展，推动新一轮技术产业创新浪潮。5G有望创建一个超万亿美元的产业盛宴，根据GSMA等机构预测，截至2025年，5G在全球可创收1.3万亿美元，带动相关产业价值6.5万亿美元，创造2000万个工作岗位。

5G的发展格外引人注目，行业内外都给予了密切关注和跟进。据通信行业专家介绍，外场测试的实施标志着5G从实验室到商用的道路上迈出了重要一步，将开展大量的关键技术、方案及组网验证，发现和解决可能遇到的问题，为未来5G规模商用积累经验。

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