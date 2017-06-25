年改蓝续拖 绿呛：思考改革力量才能活命

（联合早报网讯）台湾立法院明天将继续审查年改法案，国民党立院党团总召廖国栋说，民进党针对年改协商的态度是钢铁一块，未来这一周，国民党将会继续用文攻拉长战线。民进党团总召柯建铭则说，国民党在立院已经创下“协商无用论”的恶例，国民党应该思考外界期待改革的力量有多大，才会有活命的机会。

据联合新闻网报道，年金改革中包括18%、所的替代率、楼地板等重要条文大致底定，但后续国民党在相关法案三读前，仍将采取拖延战，未来五天，立法院恐将继续挑灯夜战。而在场外，明天起也将会有60个以上的退休军公教团体，继续在立法院外表达抗议，一直到30日晚上12点为止。

全教产理事长黄耀南表示，这次的活动将由各团体分别负责时段。就他所知，明天将会有来自高雄、屏东、台南、云林、彰化等地，至少五辆游览车200人到立法院来，北部的朋友则是自行参与。黄耀南说，过去的活动都是核心决策小组主导，但效果差，累死核心成员，因此这次才会改为让各团体自由发会。

监督年金改革行动联盟副召集人李来希则说，周一起就是上班日，动员会有一定的难度，但还是有一些比较激烈的团体在发动，“不是我”，有多少人参与，就看大家的自觉。李来希并说，现在警力部署成这个样子，动员多少人也没用，还是等选举时候来算总帐。

柯建铭说，国民党破坏立院的游戏规则，公教年改经过五天的协商，却完全不理，根本是“协商无用论”。柯建铭说，在野党要学会，透过协商换取要的东西，而不是只有无意义的冗长发言，只是为了给李来希一个交代，但现在连李来希都跑了，国民党应该去思考民种要求改革的声浪，不要再歹戏拖棚。

廖国栋说，这与改革没有关系，跟政党竞争有关。廖说，在协商过程中，民进党是钢铁一块，激起了国民党的士气，虽然他个人也是一个会折衷的人，但目前党团仍没有消气，因此在明天举行党团大会讨论前，国民党还是会继续用发言的方式文攻，再战五天。

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