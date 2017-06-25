范太：国歌法倘通过 相信香港会立法实施

（联合早报网讯）全国人大常委会6月 24日分组审议《国歌法》草案，人大常委会委员范徐丽泰会后表示，若国歌法日后通过，相信会被纳入基本法附件三，并由香港透过本地立法实施。她强调，在香港居住的绝大部分都是中国公民，有责任保障国家形象，要尊重国歌，恶意损害国歌应该受罚。

据文汇网报道，范徐丽泰说，参考过去国旗及国徽法，国歌法日后通过后，同样会纳入基本法附件三，很可能要由香港透过本地立法实施。不过她提到，草案现时只属初审阶段，相信不会在今次会议会期内通过。

对于草案规定国歌须列入全日制小学一年级音乐课教材，中小学应组织学生学唱国歌，范徐丽泰认为，这部分亦应引入香港，又指每个国家的国民都是自小学习国歌，不明白为何有人担心。

基本法委员会委员饶戈平表示，假如国歌法草案获得通过，不排除会适用于香港。他说，现时香港污辱国歌的行为没有法律制裁，反映香港维护国歌的法律不健全。至于香港是否需要引入国歌法，他说，香港人应问自己。

此外，范徐丽泰接受电视访问时又说，若下届政府要就基本法第23条立法，分拆处理会令市民较易接受，“只要每条条文简单，市民看过认为没有特别问题便可接纳，相信这做法比一次过为大量条文立法好。”她又说，若把23条单一立法，普遍市民未必把条例看得清楚，容易被人误导，引起惊恐，再衍生出游行示威。

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