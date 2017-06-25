一中原则到底是什么？ 林全：去问对岸

（联合早报网讯）台湾行政院长林全日前接受日媒专访，谈及两岸关系，林全直言，对岸说台湾与巴拿马中断外交关系是“一中原则”的实现，那代表大陆所讲的“一中原则”就是要消灭中华民国。对此，林全今天受访时表示，“一中原则内容是什么？我想应该去问对岸，不是来问我们”。

据联合新闻网报道，林全今天上午在桃园视察中庄栏河堰，媒体进一步询问林全的两岸论述。

林全说，我们跟巴拿马断交，对岸的讲法是一中原则的实现，这个意思的反面意思是，一中原则实现就是让中华民国不存在。林全说，这样的一中原则，相信社会大众都不会接受，也跟国内某些期待所谓一中原则就是一中各表，其实也是完全不一致。“至于说一中原则内容是什么，我想应该去问对岸，不是来问我们”。

媒体再问，如果我们希望跟大陆喊话像是ECFA这样的经济协议，是否表示过去民进党反对是错误的？

林全说，台湾未来一定是走向平衡开放的经济体，因此过去我们对ECFA，特别是服贸签署所引起的太阳花学运，引起社会大众的反弹，是担忧经济过度向某一边倾斜，我们需要多元、平衡的开放。此外，我们也希望未来贸易开放的过程，要充分考虑策略及评估，这也是为何当初太阳花学运会对服贸签署有很多意见的原因，这并不代表台湾社会就不接受开放体制。

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