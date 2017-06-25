张建宗称全力助林郑施政　承诺努力维护香港核心价值

（联合早报网讯）获续任香港政务司司长的张建宗在网志表示，与候任行政长官林郑月娥是多年同事，合作无间，在人口政策、扶贫、安老及助弱等重大民生议题上理念一致，将会全力协助林郑月娥推行四个施政重点，包括改善民生、提升公务员士气及效率、培育人才及促进青年发展和向上流动，将香港建构成和谐关爱、共融宜居的亚洲国际大都会。

据星岛日报报道，张建宗表示，明白社会对新政府寄予很大的期望，承诺会努力维护香港的核心价值，积极改善行政立法关系，加强统筹和协调跨政策局及跨部门的政策工作，提升施政效率，带领公务员团队为市民服务。他也会继续为香港开拓更大的发展空间，抓紧当前的新机遇，推进与内地的交流和合作，与国际建立更紧密的联系，提升香港的长远竞争力。

他指，每一个岗位都要面对不同的挑战，相信只要抱着积极进取的心态，投入工作，迎接挑战，没有解决不了的问题。未来五年，将一如以往，以多关心、多聆听、多行动的积极态度，全心全意与问责团队、全体公务员和市民，一同面对挑战，一同再创高峰。

他又感谢问责团队和17万名公务员多年来的支持和信任，让他有机会完成50年不变服务香港市民的心。

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