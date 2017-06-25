爸爸醉心国学 三岁男童天天骑牛上学

（联合早报网讯）四川成都一名爸爸天天陪着三岁小孩“骑牛”上学，原来是爸爸醉心国学，认为传统文化应该落实在衣食住行。

据《成都商报》报道，从去年冬天儿子上幼儿园开始，只要有空李里就会牵上牛或者驴接送孩子，途中带孩子背诵古诗词经典，“沟通了人、物与自然，父与子的感情。”有一次被路人拍下照片，上传网路后，两人就成了网络红人。

妻子起初担心孩子掉下来，或者是牛受惊，但李里表示不会发生，他反复强调，孩子应该勇敢并得到锻炼，“现在的小孩太娇惯了”。



李里说，去年冬天，儿子开始上幼儿园，家里到幼儿园约3公里的路途，第一天是妈妈开车送小孩上学，但李里第二天刚好自己有空，“我就问娃娃想不想骑驴上学？”娃娃很开心地答应了。当天早上，他喂过毛驴，套上笼头，又搭上一块垫子，把儿子抱上毛驴后就出门了，“骑驴要带上扫帚，骑牛带铲子，打扫粪便。”之后，儿子又开始体验骑牛，“骑过牛之后，他就不太喜欢骑毛驴了。”

李里平时醉心国学，“我觉得，传统文化应该贯穿到我们的衣食住行当中。”而骑牛或者骑驴，在他看来，便是在“行”方面的尝试。“骑牛和驴时，孩子和动物有互动，一路上我也会给他讲一些时令动植物知识。”

更多的时候，李里会在路上带着儿子诵读古诗词。他举了个例子，“碰上下雨，带他背‘牧童遥指杏花村’，骑牛的时候读‘牧童归去横牛背’，骑驴时读‘细雨骑驴入剑门’。”

当地交管部门表示，《道路交通安全法》没有规定马或者牛等动物不能骑上路，如果要上路，建议走非机动车道，同时主人要牵好。此外，动物容易受到惊吓，骑行上路对骑行者和其他交通参与者都会造成一定的交通安全隐患，如果发现有这种行为会进行劝导。

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