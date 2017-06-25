调查：三任香港特首 董建华得分最高梁振英最低

（联合早报网讯）由香港民主党前立法会议员李华明担任召集人的“未来@香港”，公布一项公众对新政府的期望及香港前景意见的民意调查。

香港星岛日报网报道，调查显示，以10分为满分计算，回归以来三位特首以董建华得分最高，得分5.52分、其次是4.91分的曾荫权，即将卸任的特首梁振英则获3.88分，评分为三人最低。其中自称建制派的受访者给予曾荫权较低评分，自称泛民、本土自决派和“三者都不是”则给予梁振英最低分。

被问到对未来政府运用财政盈余及重启政改的看法时，有57.5%的受访者认为政府有很多财政盈余时应增加开支，用于需要发展的领域，26.1%人认为即使政府有大额盈余，也应未雨绸缪，不应大幅增加开支。调查显示，受访者不论年龄组别或政治倾向都较支持政府增加开支。

至于政改方面，有超过五成受访者认为重启政改有助凝聚共识，修补社会撕裂；26%的人认为重启政改会造成香港与中央和香港内部有更大矛盾，所以不应重启政改，其中自称建制派的受访者较多反对重启政改，自称泛民、本土自决派以至“三者都不是”的受访者则大部分支持重启。

此外，调查显示，相较2015年的调查，此次受访者对未来三至五年的“特区政府施政表现”及“减低社会撕裂”前景评分有所上升，但受访者也认为未来三至五年的“居住质素”、“家庭经济”和“新闻自由”前景会变坏。

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