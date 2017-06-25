承担两岸话语权？ 柯文哲：我没这么伟大

（联合早报网讯）台北上海双城论坛将于7月2日登场，但大陆国台办24日指若破坏一中原则产业会倒退。台北市长柯文哲今天（25日）受访时原本不愿回答“假日不要问这种题目”，随后表示这样说是台办的责任。媒体询问，若中国大陆拉拢、释出善意，那愿不愿意承担两岸话语权，柯文哲说，“我没有这么伟大”，表示此行的目的很简单，让这个僵局有个转圜的余地，“一直呛来呛去，你要怎么解决？”

台湾《自由时报》报道称，这次随行议员中有好几位是民进党议员，多表示党中央支持两岸城市交流，柯文哲表示，若定义成是两岸的城市交流，不涉及政治那就好办，就当成是社团、民间交流。他补充，有交流才有善意，有善意才有办法打破僵局，“现在什么都僵在那里，总要有个转折点。”

但也因为这次双城论坛时间较赶，有些议员担心变数太多，如议员黄向羣担心被矮化，甚至会“联柯打蔡”、民进党议员去被贴标签。柯文哲回应，这些都没有办法保证，他主张台湾还是要诚实面对困境 ，如果是继续躲避的态度绝对更糟糕。

对于这次双城论坛论述，柯文哲过去曾主张“四个互相”是“互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作”，柯文哲今天说，面对两岸的困境应该还要有“互相谅解”。

免费试阅14天