台湾民间团体大游行 要求撤亚泥矿权展限

（联合早报网讯）台湾经济部在矿业法修法前夕，火速以3.5个月让亚洲水泥取得20年的矿权展限，得以64年占用原住民保留地炸山挖矿，但却都“免环评”、“免告知”、“免同意”；然而，上周经济部召开记者会明确表示，他们检视展限程序“查无不法”、“矿权展延是权利的展延，不涉及原基法规定的土地利用”等，行政院也定调尊重经济部，民间团体批评蔡英文政府大开后门，今天起大游行，要让政府看见人民心声。

台湾联合报报道，20多个民间团体今天发起“看见亚泥 抢救太鲁阁”大游行，呼吁支持矿业改革、撤销亚泥非法展限，中午12点开始，公民团体到亚洲水泥相关企业忠孝SOGO、西门町大远百货发送“土地是血 山林是家”贴纸，并以矿场爆破音宣传下午3点游行活动，下午3点开始，从行政院、监察院集合，随后游行到凯道总统府，由当地居民与律师进行短讲，原民音乐表演倡议等，估计进行到晚上7点。

报道称，矿业法修法之际，台湾经济部却迅速让亚洲水泥取得矿权展延，3月23日地球公民基金会发起的“撤销亚泥展延 立即修改矿业法”连署，在6月10日齐柏林导演过世后，短短几天连署人数再标10万，达到21万人。

地球公民基金会表示，亚泥案不仅是国家现有法规制度的漏洞，更凸显了蔡政府可以为特定财团大开制度后门的作为。

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