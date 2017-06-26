茂县幸存三口入院 婴儿转入重症医学科

（联合早报网讯）6月24日凌晨6点，一名仅出生38天的婴儿淳淳因为啼哭声惊醒了熟睡的父母，门外地动山摇，父母抱着淳淳挣扎着跑出泥石流，一家三口得以脱险。

据成都商报报道，24日上午9点，一家三口被送到医院救治，淳淳的口腔、大便里都含有泥沙，随后进行了洗胃治疗。当晚10点半，四川大学华西第二医院儿科和重症监护科相关专家就幸存的新生儿淳淳的病情，与茂县人民医院医生进行了会诊，诊断结果为吸入性肺炎。

25日，母亲肖燕春、父亲乔大帅陪同淳淳乘坐救护车前往成都成都四川大学华西第二医院治疗。淳淳躺在保温箱内，随后立即转入PICU(儿童重症医学科)。

儿科医生段弘宇告诉成都商报记者，“虽然淳淳病情稳定，但说淳淳已经安全还为时过早。”段弘宇说，因为淳淳只是刚出生38天的婴儿，他的抵抗力还较差， 医生先会对淳淳进行一周的重复观察治疗，帮助他度过感染关。“如果这一周顺利度过，才能说淳淳的状况比较乐观。”段弘宇介绍，接下来医院会对淳淳做一个复查，根据检查结果，再评估下一步的治疗方案。

淳淳的母亲肖燕春也被转移到四川大学华西第二医院妇产科。据四川大学华西第二医院党委书记王素霞说，等淳淳情况好转后，医院将会争取母婴同室，让肖春燕和儿子重聚。

“肖燕春的心理状态较差，哭了很多次。”王素霞说，目前华西心理卫生中心的专家已对妈妈和爸爸进行心理干预。王素霞还说，一家三口产生的治疗费用，现在不需要他们自己操心。

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