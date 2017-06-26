雄安开展万米地下调查:地上地下将打造两个雄安

（联合早报网讯）雄县、容城、安新，近千年未发生6级以上地震；地下百米以内结构均匀，工程条件好，适宜地下空间开发；这是中国中东部地热资源最丰富区域，地下热水资源年可开采量折合标准煤220万吨。

据新华视点报道，雄安新区，中国国土资源部、中国地质调查局将从万米深处地质调查开始，打造国土空间立体开发的第一个示范区。

日前，安新县大王镇3个工程地质标准孔同时开工。支撑服务雄安新区规划建设的地质调查工作全面拉开序幕。

按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”总要求，根据雄安新区总体规划与建设的需求，在前期初步调查基础上，中国地质调查局确定了在雄安新区开构建世界一流水平的“透明雄安”目标。

据报道，针对不同地下空间、资源利用目标层位，中国地质调查局将调查地下0－10000米范围内土壤层、工程建设层、主要含水层、地热储层、深部探测层的地质结构和地质参数，建立不同空间尺度四维地质模型，打造世界一流水平的“透明雄安”基础平台。

——地下0－200米：主要开展水土质量、地下空间、工程地质、第四纪地质、生态水文地质（白洋淀与地下水关系）、浅层地温能调查评价，服务土地利用规划和城市地下空间开发利用。

——地下200－600米：开展水文地质调查。查明应急供水水源地和优质矿泉水分布，为城市直饮水和应急供水提供支撑。

——地下600－6000米：开展地热地质调查。600－3000米主要开展第三系地热调查评价；300－6000米开展雾迷山、高于庄灰岩热储调查，基本查明雄安新区地热储层构造、结构、规模和成因。

——地下6000－10000米：调查深部构造特征和大地热流，了解深部地热热源和输热通道。

免费试阅14天