辽宁号航母传将经台湾海峡访香港 

（联合早报网讯）七月一日是香港主权移交中国二十周年，除习近平将到访香港之外，港媒及中国官媒还传中国将派出航空母舰“辽宁号”访问香港，并可能会经台湾海峡或是航绕台湾东部海域南下。

据自由时报援引新华社报道，辽宁号编队已在二十五日从青岛航空母舰军港启航，要开赴相关海域执行跨区机动训练。编队由辽宁号和导弹驱逐舰济南号、导弹驱逐舰银川号、导弹护卫舰烟台号组成，这支编队还载有多架歼十五舰载战斗机和多架舰载直升机。但新华社并未说明辽宁号航舰编组的训练区域，也未说明是否会到香港访问。

自由时报报道称，台湾国防部发言人陈中吉昨表示，国防部会持续掌握周边共军动态，并依规定做好应处作为。

据星岛日报报道，辽宁号航舰将在七月访问香港，做为香港主权移交中国二十周年活动的一部分，还会开放给香港民众参观，了解中国的国防实力。港媒还指出，习近平会在六月二十九日到七月一日期间到访香港三天，在习近平结束行程离开香港后，辽宁号航舰会紧接抵达。

对于辽宁号航舰可能在七月航经台湾海峡或是绕经台湾东部海域南下到香港，台湾资深军方官员指出，航舰出海行动，一定会搭配其他护卫军舰，航舰上还有一定数量的舰载机，不管走哪条航线南下，对台湾都是威胁，军方届时会全程严密监控，有效应对处理。

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