美参议员联名致函特朗普 促对台军售 

（联合早报网讯）八名美国两党参议员廿三日联名致函美国总统特朗普，强调不论华府与北京的外交交涉如何，美国行政部门应坚定地表现对台的支持与承诺，包括“定期且一贯地”提供必要武器，支持台湾自卫能力，并要求特朗普政府“立刻送交”对台军售文件给国会。参议员们并主张美国对台军售应有具体政策，并与台湾密切协商，不应优先顾虑大陆，“对台军售政治化将适得其反”。

据自由时报报道，美国前总统奥巴马原传出去年底将宣布军售，但最后交由新政府决定。华盛顿自由灯塔网站三月十四日引述数名特朗普政府官员的说法，金额约十亿美元的军售案已在去年十二月准备正式通知国会，但被多名白宫国安会官员挡下；报道指出，这项军售案包括进行中的F-16A/B战机的部分装备以及额外的导弹。

美国国家广播公司与华盛顿邮报五月皆曾报道，特朗普政府因顾忌美中关系，延宕对台军售；当时驻美代表高硕泰强调，台美军事合作维持绵密沟通，军售案延迟可能是因特朗普政府重要决策官员尚未到位。

美国“外交政策”杂志廿三日报道，八名共和党与民主党参议员联名致函特朗普，敦促其应“定期且一贯地”提供台湾自主防卫能力，以抵御来自中国（大陆）的威胁。

美国行政部门宣布对外军售案时，将由国防部送交“国会通知书”文件给国会。参议员们特别指出，特朗普政府目前尚未将批准对台军售的文件送交国会；虽然最新一批、尚未定案的对台军售规模不大，但这是美国展现支持台湾的重要指标，因此他们敦促行政部门“应立即办理”。

参议员们并主张美国对台军售应有具体政策，须就新战机、潜舰、弹道导弹防御和电子系统与台湾密切协商，不应优先顾虑中国（大陆），“对台军售政治化将适得其反”。信件联名参议员包括共和党籍的联邦参院军事委员会主席马侃、卢比欧、柯宁及殷荷菲；民主党籍的卡定、梅南德兹、马基与魏登等八人。



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