中国阿富汗巴基斯坦发表联合新闻公报

（联合早报网讯）据中国外交部网站报道，2017年6月24日至25日，中国外长王毅应邀访问阿富汗、巴基斯坦。访问期间，三方对近日发生在阿、巴两国的恐怖袭击表示强烈谴责，并向遇难者表示哀悼，向伤者和遇难者家属表示慰问。三方就阿富汗局势、阿巴关系和中阿巴三方合作等深入交换意见，达成以下共识：

一、中阿巴三方致力于共同维护地区和平稳定，加强区域互联互通和经济合作，促进共同安全和共同发展。

二、阿巴双方均表示，愿积极改善相互关系，增进政治互信，加强包括反恐在内的各领域合作，共同应对安全挑战。中方希望看到稳定和良好的阿巴关系，愿根据双方需要为此提供必要协助。

三、阿巴双方同意建立危机管控机制，该机制将包括及时、有效的情报交流和信息共享以及其他相互认可的预防措施。这将使双方在反恐和出现其他突发事件时能及时有效沟通，通过协商对话妥善处理，避免局势升级影响两国关系发展。中方支持这一机制。

四、三方同意建立中阿巴外长对话机制，在共同感兴趣的领域开展合作，可考虑从经济合作开始。

五、三方均认为，和平与和解是解决阿富汗问题的根本出路，暴力手段无法实现这一目标。中巴支持“阿人主导、阿人所有”的阿富汗和解进程，愿继续为推进该进程发挥建设性作用。三方呼吁阿富汗塔利班早日参与和解进程。

六、三方认为应重启阿巴中美四方协调组，以为和谈及塔利班加入和平进程创造良好条件。

七、三方支持“喀布尔进程”倡议，并认为应早日恢复上海合作组织－阿富汗联络组工作，为推动阿富汗和解进程发挥建设性作用。

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