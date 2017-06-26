天津市红十字会党组不作为被问责 副会长被免职

（联合早报网讯）中共天津市委近日对该市红十字会党组及相关工作人员不作为不担当，副会长、党组成员刘长河违反政治纪律、政治规矩等问题进行了严肃问责。

据澎湃新闻网报道，天津市委组织部在干部人事档案专项审核工作“回头看”督查中发现，2014年10月以来，天津市红十字会党组对干部人事档案专项审核工作不重视，未组织制定贯彻落实的具体措施，未进行督促检查。2017年1月，市委组织部印发文件要求对专项审核工作进行自查，市红十字会党组仍然不研究、不落实，有关人员不仅未开展自查，反而虚假承诺工作全部完成。

调查中，组织部门还发现天津市红十字会档案库房管理混乱，私拉乱接电源插座，存在重大安全隐患。调查期间，刘长河违反政治纪律、政治规矩，打探案情、推卸责任，威胁调查人员，发表不负责任言论，严重干扰调查工作正常开展。

天津市委决定，责令天津市红十字会党组作出书面检查，认真整改；责令党组书记、常务副会长张红作出书面检查；免去刘长河市红十字会副会长职务，改任副巡视员；责成天津市红十字会党组对处级及以下责任人进行严肃问责。

上述问题的发生，暴露出一些党组织抓班子带队伍要求不严、管理不力，对上级部署的工作不重视、不研究、不落实；个别党员领导干部纪律意识淡漠、规矩意识弱化等问题。对这类问题的问责，充分体现了天津市委全面从严治党的坚定决心和治庸治懒治无为的鲜明态度。

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