蔡英文处理两岸关系表现不满意度再创新高

（联合早报网讯）台湾民意基金会今天公布最新民调，关于蔡英文总统处理两岸关系的表现，最新民意显示，只有三成五满意，但有高达五成八不满意。这是蔡英文自上任以来，在两岸关系方面，台湾人满意度最低，不满意度最高的时刻。

据中时电子报报道，民意基金会董事长游盈隆表示，与上个月相比，满意度下滑3.5个百分点，不满意度上升2.1个百分点，一来一往，不满意者比满意者多出23.6个百分点，这也是一个空前的差距。

关于蔡政府处理巴拿马断交事件的表现，最新民意显示，4.1%非常满意，22.4%还算满意，33.4%不太满意，19.6%非常不满意，20.5%没意见、不知道、拒答。换言之，有五成三的人对蔡政府处理巴拿马断交事件的表现不满意，有三成七的人表示满意。

游盈隆表示，关于国人对外交部的信心问题，最新民意显示，有高达六成四的人对外交部维护台湾外交生存空间的能力没有信心，只有两成六的人还有信心。这已不仅是一个严重的信心问题，更是对外交部角色功能或存在价值的严重质疑。

他说，这再一次显示，原本在处理两岸关系方面拥有台湾多数民意支持的蔡英文总统，如今已经主客异位，成为少数民意支持的总统。在强大民意压力下，尤其民意压力根源相互矛盾对抗下，蔡总统将如何因应国内及两岸形势的变化？国内外都高度关注。

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