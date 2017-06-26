“领导出行”致待产孕妇被阻半路 山西平陆警方致歉

（联合早报网讯）6月23日，山西平陆，一位孕妇去医院待产，因限行被堵路上。当事人向媒体表示，路上耽误40分钟，她老公三次请求交警放行无果。警方回应，当地举办活动实行限行，致孕妇被堵，勤务工作存在不足，向当事人致歉。

据“平陆公安”信息，关于6月23日网友小米所乘车辆在米汤沟受阻一事的情况说明：

广大网友：

6月23日，一位孕妇所乘车辆被堵米汤沟一事，在微信圈内广为传播，引起了广大网民的高度关注。

这一事件的发生，说明我们公安机关在勤务工作中还有一定疏忽和不足。在此，谨向当事人——网友小米致以真诚的歉意。

为充分发挥旅游业的综合带动作用，扎实推进乡村旅游扶贫工作，6月23日至25日“首届黄河风情游”活动在三门镇寨后村拉开帷幕。活动主会场设在三门镇寨后村米汤沟红土林。

为确保活动正常有序进行，当日早7时许，我局治安、交警、巡特警以及各派出所百余名警力便赶赴现场展开安保工作。但由于活动现场人员较多，加之东延河路条件有限，停车场难以满足需求，部分车辆在交警的引导下，在道路两边有序停放，过往车辆在交警的引导有序单向通行。

网友小米所乘车辆从西向东经过活动现场附近路段时，恰逢主会场活动结束，大部分人员涌向东分会场。为确保道路有序畅通，交警先行指挥东行车辆通过，致使网友小米所乘车辆被堵。现场执勤民警随即对网友小米进行安抚、稳定情绪，并合理疏导交通。在现场警力的有序指挥下，网友小米所乘车辆正常驶过。

在此，请广大网友理解公安工作，我们平陆公安全体民警一定会全力以赴为平陆经济发展创造更加良好的治安环境！

平陆县公安局

2017年6月23日

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