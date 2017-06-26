广州“海洋六号”启航赴太平洋开展深海地质等调查

（联合早报网讯）中国地质调查局广州海洋地质调查局“海洋六号”船26日从广州东江口海洋地质专用码头起航，远赴太平洋，执行中国地质调查局2017年深海地质航次和中国大洋41B航次科学考察任务。

据中新网报道，今年，“海洋六号”将执行两个航次的任务，分别是中国地质调查局深海地质航次和中国大洋第41B航次科考；预计总航程约22000公里，时间为240天；计划2018年2月返回广州。

中国大洋第41B航次由中国大洋矿产资源研究开发协会组织，由广州海洋地质调查局实施、“海洋六号”船承担调查任务，分为三个航段，在西太平洋海域，开展资源、环境、生物等调查。据悉，这是中国大洋矿产资源研究开发协会与国际海底管理局2014年签订国际海底富钴结壳矿区勘探合同后，第四次按要求履行合同义务。

本航次将有中国地质调查局广州海洋地质调查局、青岛海洋地质研究所、上海交通大学、中山大学等14个单位参加；整个航次的参航人员约218人，将是“海洋六号”执行大洋科考人员最多和参航单位最多的一次。

广州海洋地质调查局直属于国土资源部中国地质调查局，主要从事国家基础性、综合性、战略性和公益性的海洋地质调查研究工作。自1986年以来，先后组织实施完成了16个航次的中国大洋科学考察活动和4个航次的深海地质航次。

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