深圳地铁首设女士优先车厢 提倡男士绅士风度

（联合早报网讯）26日上午，记者在深圳地铁3号线福田站看到，站台两端的屏蔽门以及列车首、尾车厢内门楣处已经粘贴了粉红色的女士优先车厢标识。同时，站内也分别用中文、英文以及粤语广播着女士优先车厢的乘坐方法。

据中新网报道，当天起，深圳地铁在国内首先尝试设置女士优先车厢，首批试点车厢设在1、3、4、5号线双方向列车首、末节车厢。

据深圳地铁人员现场介绍，设置女士优先车厢是倡导社会关爱女性的文明风气，培养社会尊重女性的风尚。同时，女士优先车厢并非对男女乘客进行强制隔离，而是倡导在车厢拥挤的情况下，男士发扬绅士风度让女性优先。早晚高峰期间地铁公司将在女士优先车厢附近增派工作人员引导，客流较大时不会禁止男性乘客进入，以最大限度的利用列车空间资源。

同时，深圳地铁方面表示，地铁1、3、4、5号线设置女性优先车厢后，供老弱病残孕等特殊乘客乘坐的爱心座位不会取消，它们仍将保留给有需要的人士使用。

据悉，在地铁设置女士优先车厢先前由广东省政协委员提出，经省市政协委员及深圳地铁公司的调研，分析借鉴国际上部分城市设置女性车厢的经验，结合深圳地铁客运量、满载率等方面的实际条件，制定了实施方案，并报政府主管部门批准。“希望通过设置女士优先车厢，向全社会倡导‘女士优先’的文明理念。”深圳地铁集团有关负责人表示。

女士优先车厢试点运营期间，深圳地铁将会通过现场调研、收集相关数据和听取乘客意见来评估效果。同时，深圳地铁也欢迎广大乘客提出好的意见和建议。

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