香港多人突袭金紫荆广场 用黑布缠住雕塑

（联合早报网讯）香港众志多名成员今天清晨时分突袭金紫荆广场。

据环球网引述香港媒体报道，6月26日早上6时许，黄之锋、林朗彦联同多个组织成员，突然出现于湾仔金紫荆广场，将数块黑布缠于紫荆花雕塑，有保安人员上前阻止不果，于是报案。

约15分钟后，警员到场将黑布拆除，暂无人被捕。众人随后分头散去。

香港警方发言人表示，警方今日早上约6时接获一名保安员报案，指有人以黑布覆盖金紫荆广场上的雕塑。警方接报派人到场，协助保安人员将黑布移开，案件列作“投诉滋扰”，由湾仔分区跟进，暂未有人被捕。

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