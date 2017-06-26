张高丽：坚持分类调控因城施策 稳步推进房地产去库存

（联合早报网讯）中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽今天表示，要坚持分类调控因城施策，稳步推进房地产去库存，促进房地产市场平稳健康发展。

据新华社报道，中国政协第十二届全国委员会常务委员会第二十一次会议26日上午在北京开幕，议题是围绕“深化供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展”建言献策。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声主持开幕会。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽应邀出席会议并作报告。

俞正声主持会议时指出，经济建设是党和国家的中心工作，以习近平同志为核心的党中央提出了推进供给侧结构性改革的战略思想并作出全面部署。准确把握经济新常态的特点，紧紧围绕“深化供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展”建言献策，是发挥政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用、履行政协职能的重要实践，希望常委会组成人员紧紧围绕会议议题，畅所欲言、各抒己见，提出意见建议，为深化供给侧结构性改革、促进经济平稳健康发展作出应有的贡献。

张高丽在报告中强调，推进供给侧结构性改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策和战略部署。在各地区各部门各单位共同努力下，供给侧结构性改革取得初步成效。今年是供给侧结构性改革深化之年，要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立新发展理念，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，推动供给侧结构性改革取得新的成果。要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，妥善安置职工，稳妥处置企业债务。要坚持分类调控因城施策，稳步推进房地产去库存，促进房地产市场平稳健康发展。要推动市场化法治化债转股，强化企业自身债务约束，逐步降低企业杠杆率。要加大减税降费力度，完善收费目录清单管理制度，切实减轻企业负担。要聚焦精准脱贫等重点领域和薄弱环节，加快补上经济社会发展短板。要坚持绿水青山就是金山银山，推动形成绿色发展方式和生活方式。要推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业体系、生产体系、经营体系。要深入实施创新驱动发展战略，持续推动大众创业、万众创新，大力振兴实体经济。要深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，深化财税、金融、国企等改革，不断增强内生发展动力。

全国政协副主席杜青林、韩启德、董建华、万钢、林文漪、罗富和、何厚铧、张庆黎、李海峰、陈元、卢展工、王家瑞、王正伟、马飚、齐续春、陈晓光、马培华、刘晓峰、王钦敏、梁振英出席开幕会。

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