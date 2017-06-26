中国发改委出手调控煤炭价格

（联合早报网讯）随着夏季需求升温，中国再次出手调控煤炭市场、敦促煤矿企业限制价格。

彭博社引述知情人士报道，中国发改委周末与主要的煤炭和电力企业召开了会议，要求原则上动力煤成交价格不超过每吨570元（人民币，下同）的上限。根据中国煤炭运销协会的数据，中国最大煤炭港口的基准价格本周涨至579元/吨。

据悉，如果企业想要涨价，必须提前三至五天同发改委沟通；由于信息并未公开，知情人士要求匿名。发改委未回覆寻求置评的传真。

在寻求克服结构性供应过剩问题同时对需求的季节性波动做出反应之际，中国政府为控制国内动荡的煤炭市场而采取了上述最新举措。

去年，在中国实施了旨在削减过剩煤炭的限产措施后，煤价上涨了75%，然后又随着限产措施放松而回落。发改委已表示希望煤价处在合理区间内，Jefferies Group LLC预计这个区间为500元至570元/吨。

中国煤炭运销协会的数据显示，国内最大煤炭港口秦皇岛的价格上周出现了4月3日以来的首次上涨。由于气温上升会推高给建筑物降温的电力需求，煤炭价格通常从5、6月份开始上涨。

据《证券日报》本月早些时候报道，随着夏季煤炭消费来临，电厂积极补货，中国最大煤炭生产商神华将煤价上调10元/吨，监管机构正在考虑采取措施确保供应充足。报道称，煤价涨至每吨600元或面临调控。



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