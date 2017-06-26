中国借助“网约车”探索公务用车改革新路径

（联合早报网讯）互联网约车出行已经成为了中国人日常的出行习惯。如今，这股风潮刮入公务用车领域。打开手机APP，轻轻一点就能在线预约公务用车。从下单到后台审批通过最快只要几分钟。

新华社报道，江西省上饶市有5800多位公务人员正感受“互联网+公务用车”带来的便捷。这是上饶市自去年起探索的“互联网+公务用车”新机制。

近年来，针对公车使用过程中公车私用、虚报费用、浪费严重等问题，中国政府积极推进公车改革。2014年出台的《中央和国家机关公务用车制度改革方案》规定，取消一般公务用车，保留必要的机要通信、应急、特种专业技术用车和符合规定的一线执法执勤岗位车辆及其他车辆。

公车改革启动以来，很多地方已经采用政府租车形式或建立统一公车平台调度车辆等形式来满足日常公务需求，也有一些地方实行了更进一步的创新。

2016年4月起，江西上饶市将交通出行需求客户端与供给端之间的精准匹配引入公车改革中，与企业共同研发“滴滴政务版”手机客户端软件。滴滴出行创始人程维表示，将不遗余力地为上饶市搭建好公务用车系统，持续提供技术和服务支持。

车改前，上饶市本级共有1100辆公务用车保障市四套班子和111家参改单位公务出行。实行“互联网+公务用车改革”后，只选配运营车辆125台，司勤人员104人。“通过用车的智能化匹配，在提高公务用车保障水平的同时，最大限度减少车辆的闲置浪费，提高整体运行效率。”上饶市车改办主任詹晓华说。

与此同时，公务用车费用大幅降低。詹晓华介绍说，车改前用车单位养辆车配个司机，含年均折旧费、司机工资、油费、保险费等，一年约13万元，按照每辆车年均行驶3万公里计算，每公里花费约4元。“如今每公里花费约1.9元，车改后减少了中间环节，节约了人工等成本，单位公务用车节支率最高超33%。”

目前，上饶市公务用车平台后台信息录有5893人。市本级95%以上用车单位通过互联网公务用车平台约车，公务出行订单的80%由此平台接单派单，截至目前接单8500多件，基本实现市本级公务用车由电话约车向互联网约车的转变。



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