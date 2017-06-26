最新版中国高铁“复兴号”首发

（联合早报网讯）由中国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的标准动车组列车“复兴号”今天（26日）率先在京沪线两端的北京南站和上海虹桥站双向首发，分别担当G123次和G124次高速列车。

中新社报道，G124次列车的发车时间为11时05分，由上海虹桥站始发，经停九个车站，历时5小时50分钟抵达北京南站。

上海虹桥火车站今天早晨与往常一样繁忙，候车大厅坐满了即将踏上旅途的乘客。车站站台一端人头攒动。为“复兴号”首发正在做准备的工作人员、扛着“长枪短炮”的媒体记者，早已在铁轨边的站台区域各自忙活，严阵以待。

约10时40分，随着鸣笛声响起，“复兴号”从车库驶入站台，此时无数的闪光灯打在这位“明星”身上，反射在银白色车身上的灯光将昏暗的站台照得通亮。

一旁等候其他列车进站的旅客也被吸引过来，人群中一阵议论，直到工作人员拿出带有“热烈祝贺‘复兴号’中国标准动车组首发”字样的横幅时，疑惑的旅客们才反应过来，纷纷走上前来，“复兴号”合影留念。

当前，“复兴号”尚处于试运行阶段，京沪间安排两趟车。7月1号后会增加到四趟，未来中国铁路总公司将根据具体情况再作进一步调整。

与此前的“和谐号”不同，“复兴号”的周身呈银白色，搭配了一条金色“飘带”，车身印着“复兴号”三个大字，显得尤为醒目。

走进车厢内部，列车空调释放出的冷气驱散了上海连日阴雨的闷热。车厢走道的外壁采用了木质材料，两旁的座位编号呈现在蓝色的液晶显示屏上，诸多元素突显了“复兴号”极具现代感的设计风格。

“复兴号”由中国铁路总公司带头研制，2012年开始研发，2014年完成方案设计，2015年下线，今年正式亮相。“复兴号”具有完全自主知识产权，在254项重要标准当中，84%采用“中国标准”，包括车体、转向架、牵引、制动、网络等关键技术都是自行研制。

从首日的乘客体验角度来看，“复兴号”最大的特点是：wifi全覆盖、每两个座位间都配备了USB接口，方便乘客充电。此外，车厢还能通过照明控制模式获得不同的光线环境。

时针指向11时，“复兴号”乘客已经上车就位。在列车关门的蜂鸣声响起之前，跟车采访的媒体同行也迅速上了车。

其中一位记者连忙将自己拍到的“复兴号闪亮大图”抢发至朋友圈，准备接受四面八方的点赞，很快他便收到了朋友的留言，“土豪金的颜色真好看，很高端大气，下次去北京就坐它啦！”

免费试阅14天