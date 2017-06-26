习近平主持深改组会议：改革越深入越要注意协同

（联合早报网讯）中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平今天（26日）在北京强调，注重系统性、整体性、协同性是全面深化改革的内在要求，也是推进改革的重要方法。改革越深入，越要注意协同，既抓改革方案协同，也抓改革落实协同，更抓改革效果协同，促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰，朝着全面深化改革总目标聚焦发力。

中新社报道，习近平是在主持召开中央全面深化改革领导小组第三十六次会议并发表重要讲话时作上述表示的。

会议强调，改革能不能做到协同推进，方案设计是前提。要加强对改革方案的整体规划，既统筹考虑战略、战役层面的问题，又统筹考虑战斗、战术层面的问题。已经出台总体方案的，要抓紧推出相关配套文件和实施细则。少数尚未形成总体方案的重点领域改革，要加快顶层设计，尽快拿出总体方案。涉及政策配套的改革方案，相互要留有制度接口，时间节点要能衔接得上。涉及落实标准、责任分工的，能细化的要尽可能细化，能明确下来的要尽量明确下来，能统一标准的要尽可能统一标准，让部门和地方好操作、好落实。

会议指出，抓改革方案落实，要发挥好部门和地方两个积极性，形成上下联动、条块结合的工作推进机制。改革牵头部门要担负起牵头抓总的责任，及时协调相关部门解决意见分歧、相互掣肘等问题。要加强对地方抓落实的督促指导，指导地方细化实施方案。地方对党中央部署的改革任务，要结合实际抓好统筹。

会议强调，改革成效要靠实践检验，既要看单项改革的成效，也要看改革的综合成效。各有关方面要对已经出台的改革方案经常“回头看”，既要看相关联的改革方案配套出台和落实情况，又要评估改革总体成效，对拖了后腿的要用力拽上去，对偏离目标的要赶紧拉回来。

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