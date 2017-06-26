习近平访港前夕 港反对派突袭金紫荆广场抗议

（联合早报网讯）中国国家主席习近平即将访问香港前夕，香港多个反对派团体今早在湾仔金紫荆广场，以巨型黑布包裹广场紫荆花雕塑，喻意中国政府没有落实“一国两制”。警方其后到场将黑布移走。

今早的行动由香港众志、社民连和人民力量组织。事发于今天早上约6点，三个组织的10名成员突袭会展金紫荆广场。现场一名会展保安一度上前阻止，并拉扯黑布，但寡不敌众；加上当时现场没有警员在场，示威者轻易跨过铁马，并爬上铜像挂上黑布。

整个示威行动仅约10分钟，两名警员接报到场增援，扯下黑布弃置。警员其后抄下人民力量成员谭得志的身分证等登记。

三个示威团体事后发表联合声明，指在习近平访港前组织此“黑紫荆行动”，目的是抗议“一国两制”危在旦夕，称象征主权移交的真相被修辞蒙蔽。

他们也呼吁香港人在7月1日走上街头，“让我们追求民主自决的信念和决心继续燃烧”。

香港众志常委林朗彦表示，金紫荆铜像是当初香港回归时，中央赠给香港的礼物，所以特别选择金紫荆抗议，提醒社会20年来香港遭不民主压迫，及呼吁七一游行上街。他表示，稍后习近平访港期间仍会有其他行动，但目前仍计划当中。

警方发言人回应时证实，今天早上约6点接获一名保安员报案，指有人以黑布覆盖金紫荆广场上的雕塑。警员接报到场，协助保安人员将黑布移开，案件列作“投诉滋扰”，由湾仔分区跟进，暂未有人被捕。

香港建制派议员纷纷谴责香港众志等政团的行为，批评示威者幼稚、不尊重历史、中央及特区政府，破坏一国两制，要求警方尽快介入及严正执法。

工联会劳工界议员陆颂雄指出，紫荆花雕塑是1997年国家收回香港主权的历史象征，示威者以黑布围上雕塑，是亵渎国家主权，不是表达不满的适当手法。

陆颂雄说：“大家知道金紫荆铜像极具历史纪念价值，是1997年国家恢复对香港行使主权的一个极具纪念性象征。他们这种政治宣示是从根本上否定‘一国两制’，甚至坦白点说他们相当一部分人或明或暗地打着‘民主自决’及‘本土’的口号，进行一种或明或暗的‘港独’推动。”

新华社昨天公布，国家主席习近平将于本周四起一连三日访港，出席庆祝香港回归廿周年大会及新一届政府就职典礼，访港期间也会进行视察。

香港警方今天开始在湾仔一带展开布防工作。据《联合早报》记者现场所见，在就职典礼场地湾仔会展对出的中环广场空地，今天由货车运来大批胶水马，警员接着陆续在会展一带的空地架起水马，在街头排出长长的水马阵。警方还在湾仔一带的坑渠进行搜索工作。

另外，习近平访港期间将下榻位于湾仔的君悦酒店。有建制派社团今天派人到君悦酒店外的铁栏，挂上写有“习主席，我们欢迎您！”和“习主席，热烈欢迎您莅临视察！”的简体字横额。

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