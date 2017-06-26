蔡英文民调创新低 强推前瞻计划恐将压垮声望

（联合早报网讯）台湾民意基金会今天举行“中巴建交后的台湾政局发展”记者会，并公布最新民意调查，结果显示总统蔡英文的声望从去年5月就任的69.9%急遽下滑，赞同蔡英文处理国家大事的方式只有33.1%，不赞同49.6%，创下历史新低。

台湾民意基金会董事长游盈隆更以“风暴”来形容八个民调议题，并预言若蔡英文下令强行通过立法院即将审议的“前瞻基础建设计划”，那将是压垮她声望的最后一根稻草。

立场亲蓝的TVBS电视台上周四(22日)公布民众对于蔡英文执政一年多来的施政表现满意度为21%，不满意度为63%，也是蔡英文上任以来的新低；被视为立场亲绿的台湾民意基金会公布的民调结果，也出现类似的趋势，显示蔡英文的领导岌岌可危。

这两项民调都是在台湾友邦巴拿马与中国大陆建交之后进行的，虽然蔡英文政府呼吁朝野一致团结对外，但结果不如预期。

根据台湾民意基金会的调查，对于蔡英文处理两岸关系的表现，满意的有34.6%，不满意的为58.2%，可见目前是她就任以来在两岸关系方面满意度最低、不满意度最高的时刻。

至于行政院长林全的表现，民调显示，高达61.1%不满意，满意的仅有28.7%，不满意度也创下历史新高。

游盈隆表示，蔡英文和林全内阁的施政表现因两岸关系、巴拿马断交事件、婚姻平权释宪、国民年金改革和前瞻基础计划的轨道建设部分，而创下历史低点。

他特别点出，蔡政府要面对“外交风暴”，但“外交风暴”的背后是“两岸风暴”，而且，立法院临时会目前正在审议的“年金风暴”尚未落幕，即将来临的“前瞻风暴”将是最大的风暴，蔡英文和林全都在风暴的中心，民进党也难逃被卷入风暴的命运。

虽然蔡英文下令立法院尽速通过投资额8800亿（新台币，约383亿新元）的前瞻基础建设计划，并要求相关官员下乡大力倡导，但台湾民意基金会的调查显示，50.2%民众不赞成蔡政府推动前瞻计划，赞成者仅37.2%；其中更有64%民众主张前瞻计划中占一半比例的轨道建设应该缓下来，支持者只有22%。

游盈隆因此指出，蔡英文声望只剩33.1%，若此时强行通过前瞻计划，这将成为压垮她声望的最后一根稻草，蔡英文能否承受这样的压力？

出席记者会的社会民主党召集人范云也说，蔡英文的专长在两岸部分，民调显示多数人对于蔡处理两岸关系有高度忧虑，蔡若坚持不接受一中的“九二共识”，应该让大家了解，不承认九二共识的代价是什么？大家要如何共度难关？

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