调查：中国游客境外形象正在提升

（联合早报网讯）中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社今天（26日）在北京发布《中国新媒体发展报告（2017）》（下称报告）。报告显示，中国游客境外形象正在提升。

中新社报道，该报告指出，2016年中国互联网国际舆论场上有两条热点新闻：中国游客拿走日本马桶盖以及泰国铲虾事件。虽然最后都被证实与事实不符，甚至是虚假新闻，但可以看出不仅是媒体，中国人民对出境游客的素质认知普遍不高。这一方面是由于民族自信心不强，另一方面是媒体负面报道居多造成的内省式、代入式的群体感知。

该报告援引数据指出，超八成的中国受访者对本人在境外旅游文明素质表示满意，中国游客本人评价得分平均9.5分。同时，境外受访者普遍认可中国出境游游客文明素质较五年前有所提升，其中46.2%的受访者表示中国游客的文明素质普遍有了提高，印度尼西亚、法国、新加坡、英国、美国五国受访者对此感知尤为明显。在媒体负面报道为主的国家或地区中，民众对中国出境游游客的素质评价也相对较低。

报告称，整体上2016年外媒对中国游客的报道多以赞扬为主，例如，法国《欧洲时报》报道《十一归来，中国游客海外华丽转身》，西班牙《华新报》报道称，“中国身影”频繁出现在这条集地理、文化、美食、运动于一体的旅游线路上。日本《日本新华侨报》报道称，赴日中国游客的旅行目的正向自然和文化转移。美国《华盛顿邮报》表示，中国出境游市场日渐火爆，也有一些中国游客不够文明，但在一亿多名中国出境游客中，绝大多数人并非如此。

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