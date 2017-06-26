美新任驻华大使：期待与中国人民共建美中关系未来

（联合早报网讯）在美国新任驻华大使特里·布兰斯塔德即将抵达北京之际，美国驻华使馆今天（26日）发布了一段布兰斯塔德问候中国人民的视频。他在视频中说，期待与中国人民一起共建美中关系的未来。

中新网报道，布兰斯塔德在视频中说，他为担任驻华大使感到“很激动”。他在担任艾奥瓦州州长后不久，于1984年第一次前往中国。“经过30多年前（的那次访问）和随后另外五次中国之行，现在我期待与中国人民一起共建美中关系的未来。”

布兰斯塔德表示，工作机会、教育、人口老化、医疗问题——美中面临很多同样的挑战，牢固的美中关系可以为解决这些问题作出贡献。解决双边贸易不平衡，制止朝鲜的威胁以及扩大美中两国人民之间的联系将是他头等重要的工作。他希望到中国各地旅行，探望老朋友，结交新朋友。

布兰斯塔德透露，他将与妻子、女儿、女婿和两名外孙女一起前往北京，期待着向他们介绍中国人民的热情友好及非同寻常的优秀文化。

布兰斯塔德日前还表示：“对于来自艾奥瓦一个农场的孩子来说，我人生的志向曾经是作为州长为人民服务。在我最大胆的梦里，我也从没有设想过特朗普总统会让我在中国代表整个美利坚合众国。我会尽我最大的努力。在中华人民共和国代表美利坚合众国和特朗普总统，我感到荣幸和自豪。”

美国参议院5月22日以压倒性多数的投票结果，批准布兰斯塔德为新任驻华大使，他是艾奥瓦州史上任职时间最长的州长，累计在任22年。路透社指，布兰斯塔德被形容为中国的“老朋友”。

中国外交部上月表示，长期以来，布兰斯塔德先生为促进中美地方交流合作作出了积极贡献，希望他就任美国驻华大使后，能为增进中美两国人民之间的交往与了解、促进中美关系健康稳定发展发挥更多积极作用。

上月在华盛顿举行的美国百人会2017年年会颁奖晚宴上，布兰斯塔德获得“2017中美关系杰出领袖奖”。

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