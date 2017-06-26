中国男乒主力罢赛的“政治性”传言

（联合早报网讯）中国男子乒乓球队主力罢赛事件又引出“政治性”传言。有分析说，中国乒乓球队总教练刘国梁被免职是国家体育总局领导层“内斗”的产物。

6月23日，在四川成都举行的国际乒联中国公开赛期间，中国男子乒乓球队三名主力选手马龙、樊振东、许昕和两名教练员突然退赛。他们都在微博上表示“无心恋战”是因为想念刘国梁，表达对体育总局下属的中国乒协解除刘国梁总教练职务的不满。

中国国家体育总局随后严厉指责这些运动员、教练员的做法“极其错误”。中国乒乓球队也向公众发布道歉信，称为更有效地加强队伍建设，减少管理层级，提高奥运备战效率，中国乒乓球协会决定对国家乒乓球队管理模式进行改革，不再设总、主教练，改为分设男、女两个教练组；鉴于刘国梁对中国乒乓球队的贡献和个人能力，协会提出他担任中国乒乓球协会副主席，希望他在更高的平台上继续发挥队伍管理、训练、比赛等方面的专业特长。

但互联网舆论大多站在刘国梁和几名罢赛的运动员、教练员一边，批评体育总局管理层的改革决策粗暴突然，对中国乒乓球运动发展不利。面对汹汹舆情，有关部门屏蔽了与退赛事件相关的消息和评论。

不过，舆论对这起风波的关注热情并未消退，与事件相关的各种“内幕”传言也不胫而走。有网络文章称，这次乒乓改革的主要推手是中国国家体育总局局长苟仲文，体育总局解除刘国梁总教练职务，目标并不是刘国梁本人。而是乒乓名将出身的体育总局另一名副局长、中国乒协主席蔡振华。

蔡振华1980年代曾是中国乒乓球队的主力队员，后长期担任中国乒乓球队主教练，刘国梁和正在接受调查的中国乒乓女队原主教练孔令辉都是蔡振华的弟子，并在蔡振华一手扶持下成长。

蔡振华今年56岁，已经连续两届担任中共中央候补委员，他也是目前体育总局领导层中唯一的中共中央委员会成员。有分析认为，如果蔡振华管辖的中国乒乓球队出了问题，可能会影响他进入今年下半年十九大上产生的新一届中共中央委员会。而作为体育总局“一把手”，苟仲文进入新一届中央委员会的机会将增大。

今年60岁的苟仲文曾长期在中国机械电子工业部、信息产业部等部门工作。2008年4月，苟仲文由信息产业部副部长调任北京市副市长，后升任中共北京市委副书记。去年10月，苟仲文出任国家体育总局局长，北京2022年冬奥会组委会执行主席兼中国奥委会主席。

苟仲文接掌国家体育总局后推出一系列改革，包括限制足球外援新政等等，引发一些争议。而这次乒乓球管理体制改革，又因对刘国梁的“明升暗降”导致几名主力队员退赛，成为众矢之的。

有消息说，这场风波有可能终结苟仲文的仕途。但也有分析推测，这次退赛事件确实暴露出体育总局决策草率等错误，但体育总局的初衷也是为了推动改革，为了不影响官员改革的士气，高层也可能不会因为舆论哗然就立刻处罚苟仲文。（《联合早报》于泽远报道）

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