柯文哲：两岸问题常是制造出来的

（联合早报网讯）近来两岸陷入僵局，蒋公铜像遭人恶意断头事件频传，台北市长柯文哲26日面对学生辛辣提问时不忘引述佛经，并反问学生“与其贴标籤，为什么不把他当石像就好”，坦言人民只是要有一口安稳饭吃，并不是大家都对蓝绿、统独这么在乎，“天下本无事，庸人自扰之”，常常是自己制造出来的问题。

据中时电子报报道，北市府26日举行第三届“嗡嗡嗡市政小蜜蜂”暑期市政体验营，柯文哲亲自出席并接受大专院校见习生提问，其中还特别点名陆生提问。

交大学生谢博钧问到如何解决蒋公铜像这种攸关转型正义象征的问题，让柯文哲当场说，“你在这么多媒体前问我这个题目，实在太毒辣了!”

面对学生辛辣提问，柯文哲说，这个世界是标籤化的世界，他引用禅宗六祖慧能“风动、幡动、心动”说，反问学生“与其贴标籤，为什么不把他当石像就好”，又引用《金刚经》，指出X实际上不是X，只是名字是X，或许学生去参加佛经班，成长更快。

学生仍不满意这个答案，追问蒋介石在台湾造成的伤痛，并不是这么容易可以带过，提议“把铜像全部移到慈湖埋葬”。柯文哲以故事回应，他说在非洲只有一种动物是翻过来睡的，就是“狮子”，提出“忽略或不在乎是强者的表现”的个人想法。

他表示，铜像被赋予的意象，是学生自己赋予给他的；当市长久了，会发现人民只是要安稳的一口饭吃，对蓝绿、对统独，真有这么在意吗？所以常说天下本无事，庸人自扰，常常是自己制造出来的问题。

不过，媒体质疑，面对目前两岸处境，柯文哲提出“互相谅解”是否太过一厢情愿？柯文哲受访认为，很多事情不可能百分之百解决，所谓“相互谅解”是如果彼此很僵，完全走不通，这时候各退一点点，留出一个小小的空间。

对于民进党高层频频对外放话，柯文哲也表示，政治的基本原则是，如果想不出一个更好的方法，现在的这个烂方法，就是最好的方法，“难道大家有更好的建议吗”？

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