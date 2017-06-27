中国社科院报告：用户倾向于对熟人使用较"污"表情包

（联合早报网讯）6月26日，由中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同主办的、以“共享？智能？移动”为主题的“《中国新媒体发展报告(2017)》发布暨新媒体发展研讨会”在北京举行。蓝皮书以高校学生为研究对象，通过问卷调查对微信表情的使用进行分析。调查发现，大学生对亲密好友会更多使用“大尺度”表情。

据中国青年网报道，该报告指出，随着移动网络时代的到来，微信逐步取代了QQ、人人网等社交工具，微信表情也成为时下大学生流行使用的网络交流符号。

研究发现，用户个人特征中的性别、年龄、学历、专业等因素会对表情的使用产生基础性影响，尤其是性别对表情使用的影响明显。亚文化偏好和同伴压力也是促使用户使用微信表情的重要原因，尤其是同伴压力对用户表情的使用与更新有明显的影响。在社会外部条件中，微信的使用频率越高，对社交工具的熟悉程度也越高，使用微信表情及使用频率也会呈正相关关系。

对此，报告解读认为，在熟人关系中，用户倾向于更多地使用表情符号，类型也更加丰富，尺度也更大，部分受访者对亲密的人群使用带有性暗示、引诱、恶搞等较“污”的表情，以达到更高的表情使用满足感；而对陌生人及长辈则较少使用表情，表情使用类型单一，主要使用微信系统自带类型的表情。部分受访者提到，会对陌生人或长辈使用可爱类型的表情，以缓解尴尬的聊天氛围。互动对象之间的“亲疏远近”关系、“长幼秩序”等因素，对表情使用与满足影响较大。



免费试阅14天