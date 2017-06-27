中国体总游泳中心：宁泽涛不能入选游泳世锦赛名单

（联合早报网讯）2017年中国全国夏季游泳锦标赛暨全运会预选赛在江西赣州举行期间，宁泽涛在男子100米自由泳预赛中亮相，完成了自里约奥运会后的首次比赛，100米自由泳成绩达到全运会参赛标准，他随之退出了其余的比赛。很多泳迷关心“宁泽涛能否参加世锦赛”，依据中国国家游泳队的国际比赛选拔规定，答案是“不能”。

据新华社报道，中国体总游泳中心副主任、新闻发言人赵健介绍，根据国家游泳队参加国际大赛的选拔规定：运动员须具有良好的竞技状态和优异成绩才能参加国际比赛。

“2017年游泳世锦赛参赛的运动员选拔依据是现实状态，以青岛全国游泳冠军赛和赣州全国夏季游泳锦标赛的成绩作为标准。宁泽涛在赣州比赛的成绩，未能达到国际泳联制定的2017年世锦赛A标参赛标准，且B标成绩落后其他运动员（国际泳联规定2人同时达A标可派出2人满额参赛，未能满额参赛只取成绩最好的1人参赛），因此宁泽涛未能入选本次游泳世锦赛名单，”赵健说。

赵健表示：“国家游泳队的大门始终向有志在国际比赛中为国争光的符合条件的运动员敞开。中国游泳队感谢社会各界的关心和支持，我们会将这种支持化为动力，继续在世锦赛、奥运会等国际大赛中为国家争取荣誉。”

世界游泳锦标赛将于7月14日至31日在匈牙利布达佩斯举行。

免费试阅14天