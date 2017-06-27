郑州5363家网络订餐商户被下线

（联合早报网讯）6月28日开始，2017年河南省食品安全宣传周活动将正式启动，主题为“尚德守法、共治共享食品安全”。

据大河网报道，昨天上午，河南省政府食安办、河南省食品药品监督管理局（下简称省食药监局）在郑州召开新闻发布会，向媒体通报了今年安全宣传周的具体活动安排。

记者从发布会上获悉，对网络订餐等新出现的食品安全监管领域，各级食药监部门加大监管力度，今年3月至今，郑州市已对3大网络订餐平台上5363家网络订餐商户，做出下线整改处理。

发布会上，郑州市食药监局局长李建霞介绍说，据不完全统计，目前在郑州入驻美团外卖、百度外卖、饿了么三大网络订餐平台的门店将近2万家。但根据食药监工作人员的调查，在这些门店中，有相当一部分还存在着无证经营、使用假证、借用套用许可证等情况，还有门店现状与网上发布的图片不符、卫生条件差、个人卫生差甚至没有办理健康证等问题。

针对这些问题，今年3月份，省市两级食药监部门对三大订餐平台分别进行约谈，要求限期按照标准立即审查整改。目前已有5363家门店下线。郑州市食药监局相关工作人员也表示，在订餐平台及商家完成相应整改后，该局还将组织力量对整改情况进行抽查。

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