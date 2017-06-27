茂县山体滑坡72小时 仍有93人失联

（联合早报网讯）6月24日凌晨，四川阿坝州茂县叠溪镇新磨村的清晨，被垮塌的富贵山击碎。短短100秒时间，特大滑坡呼啸着冲向山脚的新村组。截至昨晚（26日）23时，“6·24”茂县叠溪镇新磨村山体高位垮塌灾害共造成10人遇难、93人失联、3人受伤。

据中新网报道，据阿坝州人民政府官网最新消息，茂县新磨村山体滑坡灾害118人失联名单中，目前已有15人确认安全。确认10人遇难，其中4具遗体身份确认，另有6具遗体身份还在确认中。目前仍有93人失联。

茂县幸存宝宝一家三口转院至成都接受治疗，该中心主任派出心理救援小组，第一时间对幸存的婴儿父母及家属进行心理状态评估及心理危机干预。另据了解，目前幸存宝宝小道淳正在川大华西第二医院小儿重症监护室进行治疗，情况稳定。

6月26日下午，四川省政府新闻办在新磨村前线指挥部召开第七次新闻发布会，阿坝州州委常委、常务副州长徐芝文通报称，接下来将继续进行人员的搜救并坚持科学施救，由于受灾地地理自然情况特殊，极易发生次生灾害，必须加强救援现场预警监测，根据救援现场情况变化，随时调整作业面、及时合理调配现场救援力量。

此外，阿坝率先进行了全州地质隐患排查，全州境内全面落实排险除危、紧急避让和全天候监测等措施，对新发现避灾隐患，均采取一切必要措施，确保人民群众生命安全。

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