去年中国共查获吸毒人员百万余人次

（联合早报网讯）中国公安部禁毒局信息显示，截至2016年底，全国现有吸毒人员250.5万名，戒断三年未发现复吸人员141万名。不满18岁的有2.2万名，占0.8%；18岁到35岁的有146.4万名，占58.4%。

据法制日报报道，中国全国毒品滥用问题日益严峻。呈现出滥用海洛因虽增势放缓，但基数庞大、复吸率高；滥用大麻和新精神活性物质不断增长；传统毒品、合成毒品和大麻、新精神活性物质叠加滥用，毒品滥用情况更加复杂的特点。

值得注意的是，当前滥用大麻人员已达1.7万名，同比增加近3000人次，增长19.2%；滥用新精神活性物质人员2.3万名，同比增加5300人次，增长31.1%。咖啡因、甲卡西酮滥用人数也出现大幅上升，同比分别增加2288人次、2164人次。

“毒品问题造成巨额经济损失，全国每年因毒品问题耗费社会财富上万亿元。”中国国家禁毒办副主任、公安部禁毒局副局长熊德生介绍，毒品问题不仅直接危害群众身心健康和家庭幸福，而且带来一系列社会问题，影响国家经济社会发展。毒品问题诱发大量违法犯罪活动，扰乱了社会治安，一些毒品问题严重地区近80%的“两抢一盗”案件是吸毒人员所为。

据统计，2016年，中国公安机关持续加大吸毒人员排查收戒管控力度，会同各相关部门开展吸毒人员查处工作。共查获吸毒人员100.6万人次，其中，新查获吸毒人员44.5万名，复吸人员56.1万人次。目前，公安机关和司法行政部门共建有强制隔离戒毒场所775个，在所收治吸毒人员36.1万名。

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