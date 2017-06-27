中国国际象棋队世锦赛卫冕成功

（联合早报网讯）昨晚，中国国际象棋男队在俄罗斯举行的国际象棋世界团体锦标赛第九轮即最后一轮角逐中，以2.5比1.5击败波兰队，从而以9战7胜2和积16分的不败战绩成功卫冕。这也是中国国象男队继2014年奥林匹克团体赛、2015年世界团体锦标赛之后第三次问鼎世界大赛。

据北京日报报道，此前经过多次选拔，中国队确定由丁立人、余泱漪、韦奕、李超和温阳5位棋手组队参加世锦赛，其中丁立人、余泱漪和韦奕3名“90后”都参加过2015年世锦赛。本次比赛前两轮，中国队轻松击败白俄罗斯队和印度队，随后4轮先后战平美国队、击败埃及队、战平土耳其队、力克乌克兰队，升至积分榜次席，与领头羊俄罗斯队只差1分。第七轮，中国队在困难的情况下凭借李超的关键胜利以2.5比1.5击败俄罗斯队，从而升至积分榜首位。随后，中国队又大胜挪威队。在昨天的比赛中，丁立人、韦奕和余泱漪均与对手弈和，李超执白凭借犀利的攻势突破了对手的封锁，为中国队拿到关键一胜，最终锁定冠军。

中国国家体育总局棋牌运动管理中心副主任、中国国象队总教练叶江川赛后表示，“这次夺冠说明中国男队越来越成熟，在逆境中能拼得出来，领先时能稳得住，每个棋手都发挥了自己的力量，队伍已是世界超一流的水平。”

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