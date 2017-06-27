第九届世界华文传媒论坛9月将在中国福州市举行

（联合早报网讯）两年一届的全球华文媒体高层峰会——第九届世界华文传媒论坛，将于今年9月10日至12日在中国福建省福州市举行。本届论坛由国务院侨务办公室、福建省人民政府、中国新闻社共同主办，福州市人民政府、福建省人民政府新闻办公室、福建省侨务办公室、中国新闻社福建分社承办。

据中新网报道，6月26日，在福州举办的第九届世界华文传媒论坛新闻发布会上，中国新闻社社长章新新代表主办单位宣布，届时将有五大洲60余个国家和地区的400多家华文媒体的高层人士相聚福州，与中国中央主要新闻机构及部分地方媒体负责人共同参会，大会规模将超过500人。

相对于前八届论坛，本届论坛参会代表地区分布更广泛，讨论议题也将更深入。值得关注的是，“一带一路”沿线国家和地区的主要华文媒体将悉数派员参会。章新新透露，论坛将围绕“‘一带一路’与华文媒体新发展”这一主题进行高层次对话，探讨华文媒体在全媒体变局中如何创新等议题。

章新新表示，中国提出的“一带一路”倡议一直受到全球媒体高度关注，获邀参会的海外华文媒体负责人身处中外交流的最前沿，既是“一带一路”理念的传播者，也是“一带一路”建设的参与者和记录者，相信他们的对话将带来富有价值的资讯与建议，碰撞出交流与合作的火花。

据悉，“世界华文传媒论坛”是一个非官方、开放性、国际性的华文媒体高层会议，以“研讨、交流、联谊、发展”为宗旨，成功举办了8届。目前，“世界华文传媒论坛”已成为全球诸多华文媒体每两年一次交流合作的盛大聚会和表达心声的高端平台，作为主要为海外华文媒体提供多元化服务的国家级通讯社，中国新闻社一直致力于做海内外华人沟通的桥梁。

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