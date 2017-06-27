被人大“解聘” 司马南自嘲：三天教授心情还好

（联合早报网讯）6月21日，中国人民大学继续教育学院中国画研究院揭牌仪式在北京举行。揭牌仪式上还公开了中国画研究院的聘任工作，丁绍光、姜昆、郭达、艾克拜尔、李魁正、曹俊等为特聘教授。可仅仅只过了2天，6月23日晚，中国人民大学继续教育学院便发出情况说明：颁发聘书一事存在程序瑕疵，经研究决定重新审核兼职教师资格，收回聘书。

据封面新闻报道，巧合的是，司马南刚刚在22日通过微博“晒”出了人大继续教育学院中国画研究院特聘教授的聘书，聘期三年最终成了聘期三天……经核实，司马南等人的聘书已被人大收回。

随后几天，司马南通过微博发布不少有关本次解聘事件的发言。

他自嘲三天教授，但面对采访还是自称心情还好。对于被聘特聘教授一事，司马南调侃称是因为每天早课写小楷, 又喜欢通过微博微信晒出来与同道切磋,引发业内人士关注,“人大老师发现我喜欢写字……于是有了这个特别生日礼物（6月22日系司马南生日）”

此前，在司马南被聘教授消息传出后，一些署名人大学生和校友的网友曾通过网络发表言论，坚决反对司马南被聘教授。坊间一度认为人大收回聘书或于此有关。

对于被收回聘书一事，他回应的也不失幽默：“所谓特聘教授,实是非学历教育的书法兼课老师而已。收回聘书,估计是发现我写得不够好,找写得好的人替代了我……”

记者通过私信尝试联系司马南本人求证更多细节，但截至发稿时他尚未回应。

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