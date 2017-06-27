吴敦义：就任主席后 党务革新全力以赴

（联合早报网讯）中国国民党主席当选人吴敦义今天在澎湖的感恩茶会上指出，未来就任主席后，未来的地方党部主委将由地方直选，对2018年地方“九合一”选举，以及2020年的立委与总统等大选，全力以赴。

据中央社报道，吴敦义表示，今年8月接任党主席后，未来党务革新工作有3大工作，包括县市党部主委，将依照党代表大会的决议，由地方直选，至于是全面一次或是分阶段来直选，尚待作进一步研究。

其次，国民党的国发院未来在培育人才上，将引进新血轮与青年朋友，大幅提升量与质，以产生对国民党的向心力。

吴敦义也指出，未来在全力推动党务革新，在不增加专职干部的人力下，将增加原住民、新住民、科技产业、妇女、知青、农渔水利等平台，来吸纳更多的民意，有效监督、制冲执政党。

吴敦义也对2018年地方的“九合一”与2020年的立委与总统大选提出看法，在接下主席与地方完成直选后，将积极网罗有优秀学知识、完整的经历、品德操守无懈可击与忠于中华民国等方向培育领袖人才，全力以赴。对于地方与中央选举，期盼执政县市继续维持，非执政县市有所斩获，并重新赢回执政，确保两岸的关系朝和平稳健的方向发展。

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