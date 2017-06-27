李克强：鼓励外资把利润留在中国投资

（联合早报网讯）“如果把新增的利润在中国进行再投资，一定会创造更加丰厚的利润。” 6月27日，中国国务院总理李克强在大连举行的2017年夏季达沃斯论坛开幕致辞中表示：“你们可以耳听六路、眼观八方，可以进行多方面的比较，但是我相信长期在中国投资的企业，你们会感到这里是最佳的投资之地。”

据财新网报道，李克强表示，中国对所有在华注册内外资企业一视同仁，鼓励外资企业在华利润留在境内投资，并透露正在试点一个窗口办理企业登记且限时办结，以方便外资在中国办企业。

他再次强调，外资企业的利润，只要在中国取得，都可以按照其意愿自由进出而不会有任何限制。

李克强表示，中国正在积极主动扩大对外开放，打造具有国际竞争力的营商环境。包括加快构建适应经济全球化和新工业革命的开放型经济新体制，进一步放宽服务业、制造业的市场准入，放宽外商多年来投资且十分关注的一些领域的外资股比限制，推进和完善负面清单的管理模式，并在支持政策上对内外资企业一视同仁。

根据中国商务部外资司的数据，2017年1-5月，全国新设立外商投资企业12159家，同比增长11.9%；实际使用外资金额3410.8亿元人民币，同比下降0.7%。

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