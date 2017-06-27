公务员年改三读 赖士葆：民进党对公务员的屠杀日

（联合早报网讯）在台湾，公务人员退休资遣抚恤法草案”今天三读通过。国民党立委赖士葆在院会针对三读法案发言时像公务员道歉，表示国民党努力不够。他也痛批这是蔡英文政府对公务人员的屠杀日，更是民主的忌日，还说18%两年归零，“民进党团根本是拿着机关枪扫射军公教。”

台湾联合报报道，赖士葆说，“对不起，我们努力不够，我们一定会继续努力”，他痛批这是蔡英文政府对公务人员的屠杀日，也是民主的忌日，在公务员退休法规里有政府对他们员工的契约，怎么可以要翻就翻，改革的结果并没有办法永续经营年金，请蔡英文和副总统陈建仁把“领得到、领得久”这句话收回去。

赖士葆说，年改会原本决定是6年归零的18%，在这里(立法院)变成两年，“民进党团根本是拿着机关枪扫射军公教。”

国民党立委蒋万安则表示，这个历史性的时刻让他感到遗憾，执政者在改革过程当中，透过世代间对立和污名化公务人员的方式进行改革，让人无法认同跟接受。今天大多数民意支持这样的改革，我们也支持，但必须是合理的改革，对改革者说明沟通必须清楚，但三读通过的版本并没有让整个年金能够永续，公务员也怀疑自己未来可能再遭受一次更激烈的改革。

国民党立委张丽善则指出，今天是中华民国公务员最黑暗的一天，肩负保障全体公教人员的政府，变身为最大的讨债集团，以多数暴力追讨退休公务员的俸禄、血汗钱、甚至是棺材本。如果民进党政府认为利用剥夺特定公务人员族群“合法应得”的利益，就是彰显公平正义，那么这个国家继续交给民进党执政，还有什么希望？

张丽善说，退休公务员并非家财万贯，他们就是社会的缩影，今天执政党用一个模糊的财政困难，就如此违法乱纪的大改乱改。国民党同仁长时间的论述与抗争，最后还是不敌民进党强渡关山，可笑的是，通过的版本例如18趴优存改革都不是所谓的具备“社会共识”的年改会版本，而是被民进党少数立委推翻，用来凌迟污辱退休公务员的版本。

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