李克强接受李显龙邀请将正式访问新加坡

（联合早报网讯）中国总理李克强接受新加坡总理李显龙的邀请，将对新加坡做正式访问。

李克强今天与新加坡副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼在辽宁大连举行的夏季达沃斯论坛场外举行双边会晤。据我国总理公署的文告，尚达曼转达了李总理的邀请，李克强接受邀请并表示期待访新。

尚达曼对李克强说，新中关系发展到下个阶段，可以在三个方面深化合作：一是“一带一路”倡议；二是通过推动中新自由贸易协定升级版和区域全面经济伙伴关系协定，促进经济整合；三是促进亚细安与中国的关系。（联合早报北京特派员游润恬报道）

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