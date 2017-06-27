中日就亚洲基建互联互通开展建设性探讨

（联合早报网讯）中国商务部今天（27日）发布消息称，中日就亚洲基础设施建设互联互通进行了“建设性探讨”，还就区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等议题交换了意见。

中新社报道，第18次中国商务部—日本经济产业省副部级定期磋商当天在日本东京举行。在磋商中，中方介绍了“一带一路”倡议，日方介绍了该国旨在扩大基础设施出口的“高质量基础设施伙伴关系”。

最近一个多月来，日本官方对中方倡导的“一带一路”建设和亚洲基础设施投资银行似乎开始转变态度。

日本首相安倍晋三称，期待“一带一路”倡议能够在“充分纳入国际社会共识”，包括基础设施建设过程中实行透明公平的采购，建成后向各方开放等基础上，与环太平洋地区自由、公平的经济圈相互融合。日方愿从上述几点出发，同中方围绕“一带一路”开展合作。

安倍并表示，若亚投行确立其自我管理能力且消除疑点后，日本会考虑加入亚投行。

在本次定期磋商中，中方还要求日方对自中国进口的碳钢对焊件进行反倾销调查时切实遵守国际义务，全面彻底弃用“替代国”做法。

按照中国加入世贸组织议定书第15条规定，2016年12月11日起任何世贸组织成员都不能再在对华反倾销调查中使用“替代国”数据。

双方还就两国加强节能环保合作、现代服务业、知识产权、汽车流通等重点领域合作及中日韩自贸区、RCEP、世贸组织等区域和多边议题交换了意见。

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