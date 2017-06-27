台立法院三读通过公务员年金改革法案

（联合早报网讯）历经一年纷扰，台湾立法院今天在执政党民进党的多数优势下，三读通过攸关全台60万名公务人员的年金改革法案，成为蔡英文政府力推年金改革的第一份成绩单。

不满执政党改革“躁进”，以军公教为“铁票”的国民党计划寻求友党亲民党的支持，声请大法官针对年改的合法性释宪。而亲民党为争夺主导权，也要自提释宪版本，不愿加入国民党连署。

经过三天的冗长讨论和表决，立法院今午在临时会中三读通过《公务人员退休资遣抚恤法》草案，三天来不发言好让议程快速进行的多名民进党立委在场鼓掌示意，国民党立委则痛批这是蔡英文政府对公务人员的“屠杀日”。

新法定于明年7月1日上路，将影响全台60万名现职与退休公务员。根据新制度，过去备受诟病的18％优惠存款利率确定两年归零，所得替代率（即员工退休后领取的给付与退休前的薪资所得的比值）也分10年降至60％，退休金采计期间也改采最后15年的平均俸额，退休金支领年龄则延至65岁。

为保障弱势和退休者的基本生活，新制度也将俗称“楼地板”的退休最低生活保障底线，设定在新台币3万2160元（下同，约1469新元）。这意味着，未来月退金未达3万2160元者，可继续享有18％的优存利率。

年金改革是总统蔡英文为落实转型正义的首要重大政策，前朝马英九政府也曾推动年改，却因不敌反对力量无疾而终。为强调新政府对年改的重视，蔡英文在总统府辖下设立年改委员会，并由副总统陈建仁担任召集人，透过20多场年改会议和国是会议，广纳军公教劳农等代表意见后，再提出年改会的法案版本。

然而，民进党立院党团上周在院会审理法案前与在野党协商时，却以更激进的条文推翻年改会版的部分内容。例如，让18％优存利率在两年内走入历史，而非年改会建议的“最迟六年”。这不仅被外界解读为党团打脸呼吁“不要脱离年改会版本太多”的蔡英文，也引起国民党强烈反弹，并在临时会中采取逐条超时发言和表决的拖延战术，影响进度。

不过，拖字诀终究不敌执政党的人数优势，拥有35席立委的国民党于是布局新策略，发动释宪声请连署，请求大法官基于年改违反宪法的信赖保护原则和比例原则等，直接暂停适用相关条文。至今34名国民党籍立委已连署，但距离连署门槛仍缺四席，因此盼亲民党相助。岂料，亲民党有意争夺释宪主导权，不愿加入国民党连署，使释宪暂时停摆。

年改成为定局，明知抗议徒劳无功的反年改团体，除了寄望声请释宪的在野党，也誓言“如影随形”地在蔡英文所到之处表达不满，让抗议活动继续遍地开花。蔡英文昨天据信曾因抗议群众集结而取消部分行程，彰化县军公教联盟召集人吴万固告诉《联合早报》记者：“我们绝不会让蔡英文好过。”

反年改领袖、全国公务人员协会理事长李来希则说，这是霸道、暴冲和违反程序正义的修法。他指出，执政党应给军公教一条生路，却对军公教仇视到匪夷所思的程度，文官制度“如果这样戕害下去将会崩盘”。

去年退休的一名杨姓公务员（54岁）告诉《联合早报》记者，新制上路后，他领取的月退金将从6万多元砍半。他说：“我上有90多岁的老人家，孩子还在念大学，你知道年纪大的人现在看一次牙医就要上万块，3万多怎么够？”

虽然退休者未来少领年金将是必然，但年改会副召集人兼执行长林万亿昨天指出，以优存利率归零后为例，政府一年将节省145亿元利息支出，整体公务人员年金改革后可节省的经费约7000多亿元，这些节省下来的经费将全数挹注归回退抚基金，可让原先预估2031年破产的公务人员退抚基金，“至少可再维持一个世代（30年）财务稳健”。

除了公务人员的年改法案，民进党党团也计划在本临时会会期，完成三读公立学校教职人员和政务人员的两项草案，然后续审备受争议的前瞻基础建设条例。至于攸关1000多万名劳工和军人的年改法案，则留待下个会期辩论。

免费试阅14天