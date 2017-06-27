八旬妇朝引擎扔硬币“祈福”累南航延误近六小时

（联合早报网讯）中国南方航空CZ380航班今天（27日）中午预计由上海浦东飞往广州，登机过程中，一名八旬老太为“祈福”向发动机扔了一把硬币，导致航班延误近六小时，该航班于当日18时16分才起飞。

中新社报道，上海警方今天表示，当日12时许，一旅客在浦东机场客梯车上登机时向外抛掷物品。经上海市公安局国际机场分局调查，涉事旅客邱某（女，80岁，无违法犯罪和精神疾病记录），称其抛掷硬币是为祈求平安。据邱某邻居反映，邱某平日信佛。经安全检查，在现场找到九枚硬币，其中一枚落在发动机内，其余落在附近地面。

南航表示，经勘查，机务人员在飞机发动机附近共发现九枚硬币，其中两枚5角硬币，六枚1角硬币，发动机内部一枚1角硬币。

据了解，涉事者是一名年过八旬的老太太，当时她与老伴、女儿、女婿一起准备搭乘该航班。因行动不便申请了轮椅服务，由南航上海分公司地服人员将四人送到飞机下。

事发时该航班停靠在远机位，旅客正有序登机。老人在行至客梯车中部向发动机撒硬币，在客梯下检票、舱门口迎宾的工作人员均未能发现异动。所幸，老太太扔硬币的举动被身后的旅客看到，并报告。

CZ380当班乘务长接到旅客报告后，第一时间将特情信息通知机组，机组确认后向机场单位、管制部门报告情况。机务人员也赶到现场检查。随后，近150名旅客下机等候，滞留机场。机场公安到场介入调查。

南航于当日近18时许发布官方微博《关于6月27日CZ380航班的情况说明》：2017年6月27日，原计划12:40起飞的南航CZ380航班（浦东-广州），一名老年旅客在登机过程中向飞机发动机投掷硬币，导致航班延误。涉事旅客已被公安部门带走调查。为确保飞行安全，南航维修部门对飞机发动机进行了全面检查，至16:53，发动机已经检修完毕，飞机可以安全起飞。

该航班于当日18时16分起飞。



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